避太平島挖石油！韓國瑜施政報告提4個1打造高雄首富

2019-09-26 10:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市議會定期大會今天開幕，市長韓國瑜於上午9點35分先進行施政報告，為了避免出錯，他大部分時間都照稿念，重提「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，也列出愛情摩天輪、推動賽馬產業，但沒提到近期鬧得沸沸揚揚的太平島挖石油。

由於韓國瑜施政報告的時間過長，講到上午10點半，引起民進黨議員林宛蓉的不滿，在台下指市長講太久了，韓國瑜趕緊於10點35分結束，整整講了1小時。

韓國瑜的施政報告，鎖定首富經濟、務實建設、樂活社會、國際接軌、青年城市等五大面向。

韓國瑜指出，新市府9個月來面臨大壓力，今天高雄民眾希望市府做到什麼程度？其實9個月來，市府做非常多事情。他說：「鐵打的衙門，流水的官」，希望市府公務員全心為高雄市打拚。

他強調，市府有兩件工作一定要做好，第一是辦好教育，市府投入4700萬推動雙語教育，「台灣沒有石油，只有人才」。第二是照顧弱勢，高雄市身心障礙者高達14萬人，其中重度身心障礙者近4萬人，這些人很辛苦。

韓國瑜強調，這段時間以來，讓他感觸最多的一句話是「勿忘世上苦人多」，因此他要發展庶民經濟，主張「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，打造高雄全台首富，希望高雄這個沉睡的巨人醒來。

韓國瑜說，如何打造高雄首富？他提出「4個1」的想法，一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，及一個新材料循環產業園區。

觀光方面，韓國瑜指高雄的能見度提高，108 年上半年高雄旅客住宿人次、住房率、觀光景點旅遊人次都大幅增加，其中，高雄旅客 108 年上半年住宿人次 458 萬 7,781 人次，較去年同期成長幅度達 21.06%。

韓國瑜在施政報告中，提到愛河畔摩天輪開發案，強調目前已有外國團隊提供摩天輪企劃案，也有單位表達投資意願。

施政報告也列出推動賽馬產業，由觀光局經召開 2 次跨局處會議，委託高餐旅辦理賽馬產業發展可行性評估報告，已送交市議會。

但近期鬧得沸沸揚揚的太平島挖石油，在韓國瑜的施政報告中，隻字未提。

照顧弱勢學生方面，於 108 年寒假開辦安心餐食券發放，低收入戶家庭子女每人皆可領取（每張面額 50 元），並推動照顧未婚媽媽的「珍珠計畫」。

韓國瑜最後強調，市府希望 把每一筆寶貴的經費，都用在刀口上。未來施政方向將是大力興利，站在人民和企業的角度，換位思考及解決問題，市府團隊會繼續傾聽基層民眾的聲音，即使財政再困難，也會努力向 往前衝。

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