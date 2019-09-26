高市議會質詢韓國瑜首次抽籤 邱俊憲登記第一號

2019-09-26 08:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行市長施政報告與質詢，因為首次限縮開議時間，質詢市長韓國瑜的名額有限，議會首度採取抽籤決定；上午7點一開放登記，立刻有邱俊憲、林于凱、張漢忠 3人登記，其中兩人上午6點就到議會，林于凱更是前一晚就睡在議員研究室、就近登記。

議會上午議程為市長施政報告，接著由 3個黨團輪流質詢，預定中午12點30分散會，下午3點開始質詢、預定晚上6點結束，下午的質詢時間限每位議員15分鐘，時間到就關閉麥克風，換下一位議員，中間可能有休息時間讓大家如廁，由主席裁示，預估整個質詢最晚應該會在6點30分前結束。

議會今首度採行抽籤制，按照時間推算大概只能有12位議員、有機會質詢市長韓國瑜，上午7點開放登記、8點50分準時抽籤，前12人最有機會跟韓國瑜對話。

民進黨高市議員邱俊憲今上午6點就到議會，選區在鳳山的民進黨籍議員張漢忠同樣6點多就到，時代力量高市議員林于凱則是昨晚乾脆睡在議會，3人一早7點就一起進場登記，邱俊憲拿到第一、林于凱第二、張漢忠第三。

到上午7點30分，已有11人登記抽籤，國民黨5位、民進黨4位、時代力量1位、無黨1位，傳出藍、綠陣營今天都將動員登記，以增加中籤率。

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