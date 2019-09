台官員獲邀進聯合國 美國務院支持台國際參與

2019-09-26 00:14

〔中央社〕美方日前邀請台灣的官員出席聯合國官方活動,美國國務院今天表示,台灣是印太宗教自由領導者,美方支持台灣國際參與,仍信守支持台灣的承諾。

美國國務院以不具名發言人背景說明方式回覆記者詢問時表示,台灣是一個民主的成功故事、宗教自由的典範、值得信賴的夥伴,也是全球一股良善力量。

這名發言人重申,美國支持台灣加入不以國家為會員資格的國際組織,也支持台灣有意義參與以國家為會員資格的國際組織。台灣致力擴展因應全球挑戰的重大貢獻,美方仍信守支持台灣的承諾。

國務院也重申,美方基於台灣關係法與美中三公報的一個中國政策並未改變。

對於台灣的官員參加美方在聯合國總部的活動,這名發言人指出,對於美方舉辦的活動,美方有權邀請參與者。

這名發言人表示,台灣是印太區域宗教自由領導者。光是過去一年,台灣舉辦「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」(A Civil Society Dialogue on Securing Religious Freedom in the Indo-Pacific Region);支持諾貝爾和平獎得主穆拉德(Nadia Murad)創辦的「納迪亞倡議」(Nadia's Initiative),減輕亞茲迪族(Yazidi)遭受恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)蹂躪的痛苦;並捐款100萬美元給美國國務院設立的「國際宗教自由基金」(International Religious Freedom Fund)。

第74屆聯合國大會舉行期間,美國川普23日上午在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」(Global Call to Protect Religious Freedom)活動並發表主題演說,駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文與多國代表到場聆聽,這是台灣退出聯合國後,第一次政府正式代表進入聯合國,是重大的外交突破。

