上街拜票向鄉親喊話 賴品妤：好厝邊別害羞

2019-09-25 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市立委參選人賴品妤「頭」入選戰的熱情，令網友印象深刻，也被網友譽為「最可愛候選人」。賴品妤今（25日）在臉書粉專發文，表示明早開始，會在南陽大橋橋頭「站路口」拜票，從街頭開始一步一腳印，讓更多人認識賴品妤，也希望路過的朋友們，跟她打聲招呼，更向鄉親喊話，「不要害羞，我們都是好厝邊☺️」。

根據該則貼文，賴品妤幽默表示，自從宣佈參選後，競選團隊全力加速前進，在不虐待員工又最快的速度下，越來越多物資順利到位了，包含掃街、站路口用的舉牌跟講台。

賴品妤表示，明早開始也會在南陽大橋橋頭「站路口」拜票，從街頭開始一步一腳印，讓更多人認識賴品妤，希望明天上班路過的朋友們，也可以跟她打聲招呼，更向鄉親喊話，「不要害羞，我們都是好厝邊☺️」，並標註地點，包含「＃汐止區」、「＃七星區」、「＃南陽大橋」。

貼文一出，網友紛紛留言，「是我看過最可愛的候選人，加油！」、「品妤真誠又可愛，加油」，連人氣美妝部落客波痞也前來留言，「超可愛啊，求出公仔（？）」。

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