賴清德：初選結束就表達對蔡總統支持

2019-09-25 22:43

〔中央社〕2020總統大選升溫，民進黨內期盼「蔡賴配」，前行政院長賴清德今天證實，23日與黨主席卓榮泰見面，但當天未與總統蔡英文通電話。對於蔡賴會一事，賴清德說，這個沒有問題，初選結束時，就已表達對蔡英文總統的支持。

媒體提到相對於國民黨初選後仍紛擾，他在初選後展現風度，對此，賴清德說，「我是做我應該做的事情」。

賴清德低調北上，19日下午5時許在台北市鎮江街附近被民眾看到坐著廂型車離開，身邊僅一名隨扈，今天上午再度北上，在台北火車站一家麵包店附近被媒體發現，難得接受訪問，對於何時和蔡總統見面等議題，仍不願多談，但強調初選後已表達支持蔡總統。

賴清德在民進黨總統初選挑戰蔡總統，蔡總統最後勝出代表民進黨爭取連任，民進黨28日將在圓山飯店舉行全代會及黨慶活動，蔡總統和區域立委參選人都會出席造勢。

民進黨主席卓榮泰晚間接受中央社訪問表示，黨中央已經發邀請函給賴清德，賴清德是否出席928全代會與黨慶活動，他表示，尚未決定。

為迎戰2020大選，黨內期待「蔡賴配」呼聲甚高，和賴清德交情深厚的總統府秘書長陳菊日前接受中央社專訪時也強調，2020總統大選，賴清德是一個很重要的角色，她也期待蔡賴要合作、顧大局、顧台灣。

民進黨這次初選，民調納入韓國瑜和台北市長柯文哲，最後柯文哲未登記連署，引起部分質疑。卓榮泰今天透露，本週內與賴清德兩人會面，主要是為了總統初選期間，他主持中常會無法預測與掌握、洞察未來情勢發展，向賴清德致歉，並不是因民調辦法再修正致歉，民調辦法的修正都是經過中常會決定。

對於卓榮泰致歉，卓說，賴清德沒有表示任何意見。親賴人士則表示，柯文哲表達不參選後，基層反彈聲浪很大，為賴清德抱屈，也關心賴清德動向與大選中將扮演的角色。

卓榮泰也證實，基層替賴清德打抱不平的聲音從未間斷過，他認為這個時間點應該做個了結，想辦法化解這個狀況，讓心裡不平者能夠放下，全黨才能齊步向前。

他也向賴清德請託，3月立委補選一役，賴清德扮演重要的角色，也是補選勝出的關鍵，明年立委選舉，黨內主要的工作或位子，也希望賴清德能夠扮演一定角色，協助黨全力衝刺立委選舉。

卓榮泰說，兩人會談一個多小時當中，他也向賴清德表示，總統目前的選情穩定但不是樂觀，需要黨內團結與黨外合作，才能打贏這場選戰。

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