京華城變更豪宅案被批炒房暴利 議員疾呼柯P退回

2019-09-25 22:29

〔記者郭安家／台北報導〕中石化子公司鼎越開發以372億又1萬元標下京華城，潛在利益是京華城即將有機會經台北市都市計畫委員會變更為住宅區。但多位台北市議員認為，京華城經營不善就要變更土地、謀取炒房暴利，社會觀感不佳，也創造特例，挑戰都市計畫，台北市政府要眼睜睜看它發生嗎？此例一開，台北市哪塊土地不能變更？呼籲市長柯文哲退回此案，否則外界只會再聯想柯文哲與威京集團主席沈慶京的政商關係。

市議員高嘉瑜表示，28年前，國內沒土地變更法規時，威京集團就將工業區變更商業區，已被質疑特權變更、量身訂做，在柯文哲任內，其容積率又從392％拉高為560％，多出約1百億元利益，北市府不該讓財團予取予求，對財團開方便之門謀取土地暴利；若市府同意變更，不僅是挑戰國內都市計畫的極限，也會令社會質疑圖利財團。

市議員陳永德說，京華城案算是特例，商場經營不善就要變更為住宅，有土地公平正義的問題，如果可二次變更土地，那台北市哪塊地不能變？社會只會更懷疑柯文哲與財團的關係，觀感不佳，呼籲不要讓京華城變更；他也勸沈慶京乾脆跟旺旺集團董事長蔡衍明攜手去中國發展，說不定有更多獲利。

市議員徐巧芯直指，周邊松山區房價較低，京華城變更為住宅，將使土地價值翻幾倍，就是另類炒房，北市府及台北市都市計畫委員會應考量其對周邊房價影響、有無圖利問題；此外，京華城南面的台北機廠，未來將做鐵道博物館，亟需徒步通道串聯周邊商圈，呼籲北市府思考這裡需要什麼設施？若改作住宅，有助於當地都市計畫？

不過，市議員李慶元說，北市府日前同意大直大彎北段商業區違規戶變更為住宅區，並繳內回饋金，已有可比照的前例可循；但威京集團28年前工業區變更商業區，所提的回饋措施、條件也要維持，不能因為二次變更案就消失。

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