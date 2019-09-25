國民黨想靠二步驟打到年底？高嘉瑜警告：小心被韓拖下水

2019-09-25 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市近日發生直播主之亂，內政部長徐國勇等相繼南下高雄坐鎮關切，有藍營人士就直批，這就是「要觸韓國瑜的霉頭」！對此，台北市議員高嘉瑜表示，國民黨開口閉口就是卡韓、黑韓，國民黨「就靠著這兩步驟，就要選到年底、打到年底」，這樣下去「不僅韓國瑜受害，國民黨也會一起被拖下水」。

高嘉瑜昨日在政論節目「新聞面對面」表示，有一句話是「打人喊救人」，開口閉口就是「卡韓」、「黑韓」這兩個詞，不管怎樣就是中央卡韓，不管怎樣就是大家黑韓，「就靠著這兩步驟，就要選到年底、打到年底」。

不過高嘉瑜指出，國民黨這樣的競選策略是沒有幫助的，因為面對韓國瑜的問題才能解決問題，如果對這些問題視而不見，一直保護韓國瑜，說別人都在卡韓、黑韓，沒有辦法了解為何韓會成為討厭度最高的政治人物。

高嘉瑜也引述《聯合報》最新民調，表示韓國瑜被討厭度是56%，甚至超越國民黨47%。「跟去年九合一大選是天差地別的」。高嘉瑜說，去年韓國瑜一人救全黨，現在是全黨救一人，討厭韓國瑜連帶讓討厭國民黨比例升高。這樣的問題國民黨沒去正視，還不斷用包圍、保護韓國瑜的策略，說別人在黑韓。「難道只是大家在黑韓的問題嗎」？高嘉瑜也警告，這樣下去，不僅韓國瑜受害，國民黨也會一起被拖下水。

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