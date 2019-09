鐵證如山！34年前出版品曝光 可證小英論文「是真的」

2019-09-25 23:33

〔即時新聞/綜合報導〕總統府23日針對總統蔡英文論文風波,直接出示蔡總統1984年博士論文原稿釋疑,但仍有許多人緊咬不放,有東京大學的學生直接前往東京大學法學圖書館查詢,並翻出1985年的出版品,發現能證明蔡英文論文為真的準確證據。

有名東大的學生發揮實事求是的精神,跑到東京大學法學圖書館查詢,翻出了1985年出版的「英國法律論文目錄(1905年到1984年)」 (Legal research in the United Kingdom 1905-1984 : a classified list of legal theses and dissertations successfully completed for postgraduate degrees awarded by universities and polytechnics in the United Kingdom from 1905-1984)。

該書其中記載了1905年到1984年英國各大學、理工學院所授予學位的法律論文,以及論文的分類清單,其中發現蔡英文的博士論文條項「1313. TSAI I W London LSE PhD Unfair trade practices and safeguard actions 」。

他笑說,除非蔡英文真的這麼強大可以偽造1985年的出版品,還記得跨洋連東大的圖書館都寄藏一本,不然蔡英文有取得博士學位「毫無疑問」。

