林飛帆尬「初代黨員」朱阿嬤 「台灣派對」宣傳影片曝光

2019-09-25 22:06

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〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨28日將舉辦創黨33週年黨慶「台灣派對」，今（25）日晚間民進黨官方專頁釋出最新宣傳短片，31歲最年輕副祕書長林飛帆與91歲的民進黨資深黨員朱謝緩鄉阿嬤同框，喊出「台灣派對，一定愛綴（tuè，跟）」的口號，邀請各界民眾共襄盛舉。

據貼文內容，民主進步黨28日下午起將在台北市北平東路舉辦創黨33週年黨慶「台灣派對」，請到各式表演團體、市集攤販及黨內資深、青年黨員，邀請各界民眾共襄盛舉，共同回顧台灣民主來時路的同時，也不忘「前瞻」未來的路。

影片中，民進黨最年輕的副秘書長、31歲的林飛帆與91歲的初代資深黨員朱謝緩鄉同框宣傳，展現世代共榮、民主傳承的氛圍。畫面上林飛帆的關鍵字包括「野草莓」、「學運領袖」、「M-65外套、眼鏡」、「非韓家園」等。

而91歲的朱阿嬤則是「32年資深黨員」，91歲的她經歷過「台北大空襲」、戰後「一日三市」、「國會全面改選」、「鄭南榕事件」等，無役不與，身為女性黨外運動加的朱阿嬤，更台日英語3頻皆通。

最後，林飛帆與朱阿嬤一起喊出「台灣派對，一定愛綴（tuè，跟）」的口號，令人期待活動當天的盛況。據悉，影片拍攝的典雅場景為朱阿嬤的書房，她也大方透過字幕表示：「Welcome to my house」。

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