卓榮泰與賴清德見面：為初選民調爭議向賴致歉

2019-09-25 18:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨黨主席卓榮泰今日下午在中央黨部表示，本週某一天他已見過前行政院長賴清德，向賴表達在黨內總統初選民調上，要對雙方當事人權益盡到維護，也對自己沒有掌握到台灣社會未來情況感到抱歉，希望這樣說明能讓雙方當事人理解，更讓支持者理解站在大局為重、爭取勝選，黨未來會審慎檢討及深思熟慮。

卓榮泰說明，今年黨內總統初選民調，該民調辦法經過中執會修正通過，採取與國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲3人民調對比，雖然與民進黨以往對比方式不同，但這個乃是參酌當時政治情勢和社會氛圍訂定，可是外界對修訂時程、程序及結果有意見，黨應該審慎檢討，往後更應該深思熟慮，避免不必要爭議。

卓榮泰指出，可以看到柯文哲市長已經組黨，但沒有申請為參選總統的被連署人，縱然柯市長還有其它政黨推薦管道，但確實沒有取得參選資格，「這與我們當時判斷有所落差，這點本人身為黨的負責人主持中執會，未能洞察未來發展，也沒有辦法在當時做出最好判斷，我必須深感遺憾」。

「要對台灣社會表達我負責任歉意！」卓榮泰指出，他應該對當事人進行說明取得諒解、理解，也會做妥善因應措施維護當事人權益。另外，要表達民調辦法有經過中執會程序完整程序修訂，「已經進行完畢的民調辦法，當然必須有效繼續執行」，希望全黨能團結一致、爭取勝選，達到總統連任、國會過半目標。

針對928黨慶是否邀賴清德出席？卓榮泰回應說，都有邀請重要的現任或過去重要從政同志參加，出席狀況還在做最後確認，今天表達的意見是站在個人和黨的意見，能不能得到雙方當事人理解，已經過了一段時間，不是三言兩語能完成，這問題應該誠實面對，未來需要深思熟慮，自己應更加注意及改進。

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