總質詢議員加場 但盧秀燕還是可比韓國瑜早下班...

2019-09-25 21:18

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市議會日前決定議會質詢須準時在晚間6點下班，而台中市議會今日召開程序委員會，討論下次定期大會議程，由於議會在會期中將到日本考察，因此少掉3天開會時間，議員紛紛反映審查預算及專案報告的時間不夠，程序委員會決定以縮短總質詢天數因應。總質詢每天將增加100分鐘，在晚上5點結束，台中市長盧秀燕還是可以比高雄市長韓國瑜早下班。

台中市議會下次定期大會將自10月9日至12月17日舉行，市議會今日召開程序委員會討論議事日程，因議會10月下旬將到日本鳥取考察3天，等於開會時間少掉3天。

議員楊正中、李天生表示，這次會期最重要的是審查明年度總預算，而明年總預算規模近2000億元，各委員會卻只有2天時間審查，根本不夠，建議增加3至5天。

不過，議會表示，定期大會的會期最多70天，已經排滿了。程序委員會因此考慮在大會結束後再延會3天，議員陳政顯則建議，總質詢有10天，若每天增加2位議員質詢，可將10天壓縮成7天，就不必延會。

陳政顯的建議獲得其他委員支持，議長張清照也裁示照案通過。原本總質詢從上午9點30分開始，下午3點50分結束，每天有6至7位議員質詢，每人質詢時間50分鐘，若每天增加2位議員質詢，即增加100分鐘。下會期總質詢因此將提早在上午9點開始，晚上5點結束。而高雄市議會是在6點準時下班，所以盧秀燕還是比韓國瑜早下班。

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