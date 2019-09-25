民進黨新行動綱領！「社會同行世代共贏決議文」928黨慶將通過

2019-09-25 19:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今日表示，民進黨中常會今日通過「社會同行世代共贏決議文」草案，預定於9月28日全國黨代表大會討論及通過，今年是民進黨創黨33週年，要展現全黨大團結力量，更要透過新的行動綱領與社會對話。

卓榮泰指出，為何要推動決議文？民進黨在2016年執政後推動政治、經濟、社會議題改革，去年選舉遭受空前挫敗，民進黨需要誠實不斷與社會溝通，今年中國提出一國兩制統一方案，所以要有新的行動綱領，來與社會進行溝通。

卓榮泰提及，作為負責任政黨須提出決議文，目的是要檢討過去和思考未來，透過今天中常會已凝聚決議文草案，民進黨未來執政規劃會堅持改革，讓台灣來度過轉型痛苦期，同時也要追求讓社會相對弱勢的群眾，讓他們受到充分照顧，不會讓任何人在轉型過程中被遺漏，台灣社會齊步同行，不同世代攜手共贏是最終目標，更是壯大台灣的精神。

卓榮泰強調，他今天在中常會再次呼籲中執委、中評委、中常委，有受到邀請的縣市首長、中央部會官員，9月28日當天一定要出席，多一人就多一份決心及承擔，要展現團結一致。

民進黨副秘書長林飛帆表示，這份決議文草案將在928全代會上討論後通過，之所以提出決議文，是因為民進黨推出相當多改革，國際和兩岸情勢都有很大變化，確實有必要提出新的行動綱領，來與台灣社會做說明。

林飛帆指出，要在堅定捍衛台灣主權上明確反對一國兩制，在鞏固民主防衛機制上，持續強化民主防衛，也意識到要強化政府與民間治理機制，面對各式各樣不同群體，這是必須面對及處理的。

林飛帆認為，不要將台灣定於海峽兩岸的一側，要定位在太平洋的台灣、國際上的台灣，不斷強化與其他國家經貿連結，面對中國非民主擴張，政府應強化台灣、壯大台灣，重點就是社會同行、世代共贏。

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