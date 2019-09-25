推動逾20年 國影中心法制化立院初審通過

2019-09-25 20:38

〔記者謝君臨／台北報導〕為了典藏電影等視聽文化資產，民間於20年前即倡議國家電影中心法制化，轉型為國家電影及視聽文化中心。立法院委員會今初審通過「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」，組織型態為行政法人，掌管電影與視聽文化之資產的修護、典藏、展覽放映、再利用及行銷推廣等8大類業務。此案須交由黨團協商。

立院司法及法制委員會、教育及文化委員會今舉行聯席會議，審查行政院函請審議的「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」，草案共有33條條文，由文化部長鄭麗君等官員報告並備質詢。

初審條文明定，該中心業務概分為8大類，包括電影與視聽文化之資產的修護、典藏、展覽放映、再利用及行銷推廣；電影與視聽文化之資產的教育補助、推廣及國際交流；電影與視聽文獻、歷史資料的蒐集、整理、分析及研究；定期出版國際刊物，推動我國電影及視聽文化的國際宣傳等。

組織架構部分，初審條文指出，該中心設董事會、監事會，董事、監事任期均為3人；其中董事11人至15人，成員涵蓋政府機關代表；電影、電視及廣播專家學者；具法律、財務、行銷管理等專業人士，或對藝術文化界有重大貢獻，或傑出表現的社會公正人士。董事長人選由文化部遴選後提請行政院長聘任。

另，初審條文規定，董事、監事應遵守利益迴避原則，不得假借職務上的權力、機會或方法，圖謀本人或關係人的利益；其利益迴避範圍及違反時的處置，則由文化部規定。董事、監事相互之間，不得有配偶或3親等內血親、姻親關係。

初審條文載明，該中心經費來源包括政府核撥及捐助；國內外公私立機構、團體及個人捐贈等；此外，文化部應對該中心進行績效評鑑，評鑑項目包括年度執行成果之考核、營運績效及目標達成率之評量等，相關規定由文化部定之。

鄭麗君於會後受訪指出，很期待草案能在本會期三讀通過，回應民間20多年來法制化的倡議，未來給予該中心更適合的行政法人組織設計，因為一些電影及視聽文化影像資產，都是全民共有記憶，過去因為組織量能受限，沒能獲得足夠支持，改制後，將持續推動影像資產的修復，及國內外的推廣。

鄭麗君說，新莊的場館即將在明年底完工，國影中心會有個新家，後續我們再規劃位於樹林的片庫，希望未來可以給它一個可長可久完整的家。

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