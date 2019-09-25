928創黨33週年黨慶 民進黨秀MIT軍綠色戰服

2019-09-25 16:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨本週六將於圓山大飯店舉行33週年黨慶及全代會，今日中常會後民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆3人，身穿軍綠色飛行外套的戰服亮相；卓榮泰強調，戰鬥時刻已到，所以要穿上戰鬥的服裝，這是展現決心的表現，要一直穿到戰勝的那一刻。

羅文嘉表示，今年9月28日是民進黨33歲生日，當天下午2點將在圓山大飯店進行黨慶及全國黨代表大會，總統及各選區立委候選人、黨代表都會出席活動。預定3點舉行造勢大會，3點半至4點半將討論8個議案。

羅文嘉指出，同一時間在北平東路中央黨部外，也會封街舉行台灣派對的黨慶紀念活動，時間從下午3點到晚上8點，有展覽、市集、表演活動、對話議題討論，要邀請所有朋友可一起前來參與，黨慶活動是對外開放的。

羅文嘉提及，今年大選會從今年底到明年初，會經過秋冬到春天，這次特別製作一件配合928黨慶的制服，這件衣服完全MIT台灣生產及製造，布料可以防風、防雨，外套魔鬼氈臂章是可拆下，以台灣最高峰玉山為背景，裡面有一隻翱翔的老鷹，代表我們的雄心壯志。

羅文嘉說，另一邊也有預留貼臂章的魔鬼氈，未來總統、副總統候選人確定後，也會貼上總統、副總統候選人的標誌，目前應副總統人選尚未產生，所以臂章尚未貼上去。

羅文嘉指出，外套左前方一個是飛翔中的台灣，黨經過去年低迷，未來將展開翅膀，希望與全體台灣社會、不分世代一起飛翔。除了928黨慶活動外，隔天9月29日也會響應「撐香港」大遊行活動，當天會由黨主席率黨職人員參加，一起支持香港反對極權統治。

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