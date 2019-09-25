力挺兄弟做事！ 傅崐萁挺韓勤走各縣市

2019-09-25 14:57

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁今受邀出席縣府記者會，致詞時公開提到「近月勤走各縣市，在幫我的好朋友韓國瑜推動整合，讓韓的理念能讓更多人了解」，更稱韓是他兄弟，表態力挺，希望韓國瑜未來能為台灣做更多事情。

傅崐萁受訪時說，對於花蓮未來發展有高度期待，希望偏鄉能得到中央政府該有的正視，過去幾十年因為基礎建設不夠，造成競爭條件不足，努力讓地方偏鄉能夠趕快趕上很多建設腳步，是我們共同一致的關心和期待。

「由下而上的做事，是國內鄉親過去沒看到過的！」傅崐萁說，過去很多決策都是由上而下，但現在勤走各縣市，為我的好朋友、有心替台灣做事的韓國瑜，盡力給予協助，希望他的理念能讓更多人了解，就是「一個能由下而上進行決策的政府」，希望能有一個新選擇給台灣鄉親，讓台灣有所改變。

他說，韓國瑜、李佳芬相繼在6月8日、9月1日到花蓮來，當時都講得非常清楚，不管是環島高速路網，蘇花改2期、國道6號延伸，韓若有機會為台灣人服務，這些建設都能做好，讓宜花東人民得到台灣一等國民的建設支持。

媒體今也追問傅崐萁，是否有意參選立委？他未正面回應，僅答「國家沒有徹底的改變，地方很難有突破，國家是不是能支持地方才是他思考的重點！」留給外界持續揣測。

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