談外交 馬英九酸：我8年斷1國 小英3年斷7國

2019-09-25 13:34

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今到大學演講時酸蔡英文政府3年多就斷了7個邦交國，而他8年任內只斷了甘比亞1國，還不是因為中共介入，強調「九二共識、外交休兵、活路外交」是他8年任內沒有外交危機的原因，找美國、澳洲、日本都沒用。

馬英九今到東吳大學嚴家淦法學講座演講「如何因應當前外交危機？」細屬從馬上任至蔡總統上任至今斷交的8個邦交國。馬說，要改善我國的外交環境，找美國、澳洲、日本都沒用，要自己談，他任內已經摸索出一條可行之路，如果蔡總統能照辦，現在外交關係不會這麼壞。

馬指出，在蔡總統當選後，當年3月底時兩人曾在台北賓館見面，當時他就提醒蔡總統會斷交。馬嘲諷，蔡總統之前跟他在競選時曾批馬的外交政策「外交休兵」是「外交休克」，但回顧他任內8年來，並沒有休克，唯一斷交的甘比亞不是中共介入，現在蔡總統執政3年多，休克休7個了。

馬強調，他不願在這時候再去嘲笑、諷刺，但這很現實。「九二共識、外交休兵、活路外交」，是他8年總統任內沒有外交危機的原因﹔他在外交的立場也是「溫良恭儉，但當仁不讓」。

馬也提到，中國大陸堅持的「一中原則」在國際社會上不是鐵板一塊，並非公認的事實，全世界有179國與中國大陸有邦交，143國有簽公報，也非百分之百承認一中原則，有58國承認、56國沒承認、29國模糊。

馬認為，邦交國數量到更低或0的可能性不能排除，雖然沒有因為這樣失去跟其他國家打交道的能力，但仍會受到損傷，而如果有人說邦交國斷光，台灣就可以獨立了是「頭殼壞去」。

馬強調，面對外交危機，對外策略要從「親美抗中」改為「親美和陸」，對內策略要發揚中華文化，停止去中國化政策，要「認清國際大勢，搶救外交危機，回歸九二共識，改善兩岸關係」。

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