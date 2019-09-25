台灣15邦交國 蘇嘉全：有107國承認「我們是一個主權的國家」

2019-09-25 12:42

［記者陳恩惠／桃園報導］立法院長蘇嘉全今天上午出席「攜手世界‧台灣耀飛」108年國慶晚會記者會時，面對媒體詢問「身為國慶籌備委員會主任委員，面對邦交國連連斷交，今年是否為中華民國風雨飄搖的一年？」時，他回應全世界仍有107個國家承認「我們是一個主權的國家」。

蘇嘉全表示，近來雖然我們有2個國家斷交，但全世界有107個國家的國會議員來到立法院，他們都對台灣的成就、台灣的民主自由非常肯定，雖然我們只有15個邦交國，但我們有107個國家對台灣是承認「我們是一個主權的國家」而且台灣非常民主自由。

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