協助產業留才、攬才 綠委邱志偉力推「新經濟移民法」

2019-09-25 14:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕目前我國「就業服務法」規定，外籍勞工在台就業年限是12年，資深外籍人才無法續留，如今中美貿易戰持續延燒，訂單由中國轉移台灣，國內產業人力不足、人才斷層，營運壓力倍增，立委邱志偉主張力推「新經濟移民法」，希望法制化解決外勞在台就業大限問題。

邱志偉指出，目前外勞政策在就服法中規範，其功能是補充性勞工政策，既是補充性，就一定會有就業年限，外勞在台就業年限，從立法之初的2年，修法調增到3年、6年、9年，一直到現在的12年，看護工則是14年，雖然民間不斷要求取消年限，惟顧慮到衝擊本國勞工就業機會、外勞年金權益及勞工國際公約之家人團聚權，因此一直難有共識，要徹底解決該顧慮，應往移民法制去解決。

邱志偉說，國發會已針對外國專業人才及中階技術人力提送「新經濟移民法草案」到立法院待審，其中，「中階技術人力」定義之一，即指在我國工作6年以上外勞，只要具備專業證照或證明、薪資符合一定標準，便可由雇主提出永久居留或歸化我國籍申請，其家屬可依親，惟政府每年會訂定中階技術人力總額及產業配額，予以總量管制。

勞動部表示，有關外勞技能專業證照的取得，我國現在不僅未限制外國人不得考照，且技能檢定中心已針對外籍勞工提供紙本學科試題加列母語輔助服務，目前有泰國語、越南語、印尼語及菲律賓（英語），現在正值第三梯次檢定辦理期間，有些產業不適用技能證照，未來會邀集產業工會或協會一起商討專業能力認證的檢定。

邱志偉說，人才尋覓不易，技術傳承需要時間累積，就服法針對外勞就業的12年大限，對於缺工相當嚴重的產業現況，無異於雪上加霜。

「新經濟移民法」若能通過，將可法制化解決外勞就業大限問題，雖立院本會期主要任務是審查中央政府總預算，但他已請託經濟委員會召集委員排審該法草案，希望在有限時間內完成該法的制定。

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