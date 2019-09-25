港生、中生衝突 文大︰保障受教權、政治事務勿進入校園

2019-09-25 11:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學有挺香港反送中的學生與香港僑生等在昨深夜到校園牆上張貼「連儂牆」，卻遭中國學生等親共學生聚眾，當場撕毀牆上海報，港生、中生爆發衝突，甚至有港生意外跌落送醫，警方也接獲報案進行調查；據悉已有5人去做筆錄，校方則將待學生後續休息完後，再深入了解，但尊重學生受教權、尊重多元表意，盼類似衝突勿再發生。

文大聲明表示，針對昨晚到今凌晨發生在校園附近的港生、中生衝突事件，近日其他大學也陸續發生類似情況，對此深感遺憾，也盼未來勿再發生。

文大學務長李亦君表示，整個事件已有警方介入調查，但目前學生仍在休息，僅透過目前傳出的影片與到場處理的教官等進行片面了解，而昨晚有學生受傷，據了解其已自行就醫，傷勢不明，但輔導老師會後續介入了解，但因案件進入司法程序，基於尊重學生隱私等立場，將靜候警方調查，也尊重學生法律權益。

據悉，文大學生昨晚衝突現場估計約有40多人群聚，爆發衝突後有人報警，警方介入後約有5名學生到案做筆錄，有證人、有涉案人等，但後續是否還有其他學生提告等，或追蹤更多涉入學生到案等，仍待後續觀察。

文大指出，校方立場有三：，第一是保障學生受教權益，第二是尊重師生多元表意及學術自由，第三則期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境，未來將秉持三原則處理；李亦君表示，校內有多元管道可讓學生表達意見，若要舉辦連儂牆等活動，需要透過正規管道申請，但大原則是盼別讓政治敏感事件進入校園，希望未來不要再發生類似衝突。

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