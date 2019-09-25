美挺台批中「改變兩岸現狀」 國台辦反指玩弄「雙重標準」

2019-09-25 12:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕索羅門上週與台灣斷交，美國在台協會（AIT）昨對此表示「美國深感失望」，並批評中國改變兩岸現狀，破壞區域穩定，重申支持台灣國際空間。對此，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會重申，「堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄『雙重標準』，難道自己不覺得尷尬嗎？」

馬曉光稱，「2016年以來，民進黨當局單方面否定『九二共識』，推進台獨活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，破壞兩岸關係，兩岸同胞都看得很清楚，難道只有美方人士『視而不見』嗎？」他並說，「美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題，以免嚴重傷害中美關係和台海和平穩定。」

至於美國副總統彭斯拒在聯合國大會上與所羅門群島總理索加瓦雷見面，對此，馬曉光說，「台灣問題是中國內政。美國公然干涉中國內政，這是不得人心的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題。」

在中國連奪台灣2邦交國後，台灣外交部將對諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等國考量增加援助友邦的資源，馬曉光指，「台灣有關部門的舉動恰恰說明了誰在搞『金錢外交』。我想強調的是，堅持一個中國原則是歷史大勢，是人心所向，是不可阻擋的。世界上越來越多的國家選擇與我們建交，這個趨勢還會繼續發展。」

外交部日前已說明，為因應中國對台灣友邦的利誘、外交局勢的變化等，增列的預算將用於執行台灣與友邦的雙邊合作項目，協助建構友邦能力、增進兩國邦誼、防堵中國不當滲透，並藉強化多邊合作機制，鞏固區域間國家與台灣的情誼與合作。

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