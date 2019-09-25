失蹤1年2個月 中國國台辦認了逮捕蔡金樹

2019-09-25 10:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕名嘴江岷欽日前在政論節目中爆料，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，遭中國羈押至今，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中證實，蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，於2018年7月被大陸有關部門依法審查。

馬曉光並稱，「大陸有關部門已經通知了蔡金樹的家屬，不存在一些媒體製造的所謂『失聯』的問題。有關部門嚴格依法辦案，並根據法律規定，保障了蔡金樹的各項合法權利。」

現年60歲的蔡金樹，是中山大學政研所碩士、廈門大學台灣研究院區域經濟學博士，現任高雄市兩岸關係研究學會理事長、南台灣兩岸關係協會聯合會主席，曾在和春等多所大專院校兼課。

蔡金樹推動兩岸交流已20多年，江岷欽日前還強調：「蔡金樹是藍到底的人，一樣被關」。但蔡金樹於去年7月22日在中國廈門轉機時，就遭到對岸國安人員帶走。

至於李明哲父親過世，他的妻子李凈瑜希望李明哲能回台奔喪，不過，馬曉光說，關於李明哲親屬，他的母親和妻子昨天已經到湖南赤山監獄探望了李明哲。關於其申請返台奔喪，不符合相關法律規定，獄方也把詳細情況告知了家屬。

近來頻傳國人赴中國失蹤案件，海基會日前公布從2016年5月蔡政府執政以來，共受理149件國人在陸失聯陳情案件，其中有67件「音訊全無」，無法確認行蹤，包含蔡金樹在內。

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