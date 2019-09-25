無人機怎反制？ 防長：防空飛彈、快砲與雷達

2019-09-25 10:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕沙烏地阿拉伯煉油廠日前遭無人機攻擊，導致油價波動，並使無人機反制作為備受關注。對此，立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長嚴德發進行業務報告，國民黨立委江啟臣表示，我國能如何反制無人機威脅？嚴德發回應，國軍原則上可用如車載天劍一型、麻雀飛彈等防空飛彈、快砲、近迫防禦系統低空防衛，亦可透過弓三飛彈的雷達在150公里外掌握目標。

江啟臣質疑，這些作為能否抵擋精準的大規模攻擊？演習時有無相關項目？嚴德發表示，只要能夠目獲與掌握，就可以應用多層次防護手段。而國軍也透過聯合防空作為掌握相關動態。

此外，國軍將採購劍翔反輻射無人機，江啟臣也問，如我國發射劍翔無人機，敵人會不會掌握，可否進行有效打擊，還是會被對岸境外殲滅？嚴德發表示，反反措施要有，中科院有相關措施。空軍參謀長劉任遠表示，相關無人機等有防止敵人攻擊偵蒐的方法，另也會搭配誘敵裝置。

而我國也將向美國採購108輛M1A2戰車，江啟臣詢問，我國何時會拿到發價書？嚴德發說，將在10月初拿到，發價書一來，會跟美方談，總金額不會超過405億元。

江啟臣追問，有無相關工業互惠合作？何時會談好？陸軍參謀長楊海明表示，我方已擬定12個項目；軍備局長房茂宏表示，這12項包含120砲彈的技轉，使我國能自製120戰車彈，另包括砲塔射控系統，能具備廠級翻修能力，也會做滾動式修正。

江啟臣要求，包括F-16V戰機以及M1A2戰車工業互惠合作相關安排，立法院應該安排專案報告。擔任召委的民進黨立委王定宇當場表示，他會盡快安排。

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