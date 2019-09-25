韓國瑜直播秀香菸！陳柏惟看完無奈說...

2019-09-25 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜23日開臉書直播與網友互動並回應近日外界諸多質疑，但沒想到最後為了嗆國安局私菸案，直接從襯衫口袋掏出1包菸。對此，挺韓名嘴陳揮文倍感不妥，直言「韓國瑜真的需要政治幕僚」；而台灣基進發言人陳柏惟大嘆韓國瑜「需要的是心理治療」。

韓國瑜23日晚間在臉書開直播向網友回應近日諸多爭議新聞，沒想到他在直播的最後留下彩蛋，直接從口袋掏出香菸，還嗆說「私菸案全國人民都在關心，政府絕對不可推卸責任。」

但挺韓名嘴陳揮文對此感到相當不妥，先是強調立場不變，接著話鋒一轉，認為韓國瑜此舉會讓別人去「電他」，直言「韓國瑜真的需要政治幕僚」，表示「對於私菸案可以去批評，可以用講的」，陳揮文大嘆「我們都知道韓國瑜抽菸，但不能把你的菸從口袋拿出來啊」，並無奈表示這一定會被外界見縫插針。

過去經常針砭韓國瑜言行的陳柏惟，也對此做出表示，他在臉書上分享陳揮文的言論，並大嘆韓國瑜其實「需要的是心理治療」！許多網友看了也超無奈，紛紛留言表示「可以等酒醒了在直播嗎？」、「中國黨的總統代表是這款程度啊！是快滅了嗎？」、「我是建議放棄治療比較快」、「別浪費醫療資源了」、「不需要政治幕僚，只需要拖去治療」。

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韓國瑜23日臉書直播影片：

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