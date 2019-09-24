用教師表揚大會幫韓拉票 林明溱挨轟公私不分

2019-09-24 22:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣108年教師節表揚大會今日登場，縣長林明溱在頒獎典禮致詞時，涉嫌利用縣長的身分，公然幫高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜拉票，引發部分在場老師不滿並錄音存證，質疑有假公濟私、違反行政中立之嫌，並痛批不該讓教師節表揚場合淪為選舉場子﹗

針對教師節表揚活動變調成為「捧韓」活動，南投縣長林明溱再度強調，他沒有強求縣府員工挺韓國瑜，只希望目前若無明確支持特定總統候選人的民眾，能多多支持韓國瑜，也希望民進黨不要胡亂插針。

林明溱說：「好的人選不得不推薦一下，如果你的心中沒有適當的人選，這是縣長拜託的，希望各位做個協助，投票就『蓋一下』，因為他擔任韓國瑜的競選主任委員，所以不得不利用教師節表揚活動機會推薦一下…」。

民進黨議員羅美玲、陳昭煜指出，這是一年一度的教師節表揚大會，屬於縣政府的公務、教育場合，但林明溱利用縣長致詞時間，進行選舉拉票動作，甚至還用縣長身分拜託教師支持韓國瑜，把尊師重道的教育場合染成政治場合，不僅是場合不分，且嚴重違反行政中立及公私不分，實在該好好自我反省、檢討。

南投縣府此次教師表揚大會，包括師鐸獎3名、教育部杏壇芬芳獎個人獎2位、團體獎2個單位，資深優良教師分別為10年38名、20年185名、30年61名、40年5名，此外，各校選拔的優良教師計220名、特殊優良教師25名、優良特殊教育人員6名、私立短期補習班優良教師6名，共計559位教師獲表揚。

其中，剛退休的德興國小校長吳碧霞在杏壇服務40年，每天工作親力親為，用心對待全校師生，讓快樂、開心附著在每位小孩身上，不僅營造師生一家的氛圍，也讓校務發展蒸蒸日上，服務過的學校無不對其讚譽有加，獲得師鐸獎實至名歸。

林明溱說，教師節即將到來，為了感謝對教育貢獻良多的績優資深教師，特別舉辦表揚大會，感謝老師對教育的奉獻與無私的付出，縣府對教育非常重視，學校需要硬體設施、設備整修，縣府都盡力配合，同時加強發展偏鄉教育，拉近與都會間的距離，鼓勵校長擔任學校的領頭羊，帶領主任、教師將教育工作做得更完善，用愛的教育教導學生，為南投培養更多優秀的人才。

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