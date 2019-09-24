為什麼這麼痛恨國民黨？ 王瑞德曝求學時恐怖經歷

2019-09-24 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕改編自遊戲的話題台片《返校》以「白色恐怖」為背景，剛上映就引發熱議。資深媒體人王瑞德看完電影後，在臉書分享過去求學時發行班刊，使他的老師被調查局約談，他也差點被調查局帶走的經驗。王瑞德表示，這就是他痛恨獨裁專制的國民黨的原因；王瑞德也大力推薦《返校》電影，表示「只要你是台灣人，一定要知道台灣事」！

王瑞德表示，他就讀世新三專的最後一年擔任班刊的主編，選了一個最困難的題目：「台灣獨立」。為了讓刊物順利印製發行，他在台灣獨立後面加上一個大大的問號，除了訪問剛從政壇崛起的陳水扁、謝長廷，還特別訪問了世新老校長成舍我大談「反台獨」。當時他的想法很簡單，「不就是一份班刊嗎」？

王瑞德表示，好幾年後，才發現他的班刊闖了禍，「有告密者將班刊交給了調查局」。王瑞德說，在戒嚴時期調查局和警備總部擁有生殺大權的年代，他的老師鄭美玲被調查局約談了一整天，但是她一肩扛起，並且一再解釋王瑞德只是做議題討論，沒有陰謀顛覆國家、宣傳台獨。王瑞德說，老師從來沒有告訴過他這件事，她保護了學生，免於他被調查局帶走。「那個年代，還沒有廢除刑法一百條啊」！

王瑞德表示，這就是他痛恨專制、獨裁的中國國民黨的原因，同時，他也非常感謝他的老師鄭美玲。王瑞德也大力推薦，「只要你是台灣人，一定要知道台灣事！一定要去看返校！」王瑞德更稱，若不看《返校》，一定會「死不瞑目」！

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