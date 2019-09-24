台吉斷交無關在台留學生 外交部：續提供獎學金到本學期

2019-09-24 19:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國上週與吉里巴斯斷交，外交部今天表示，兩國終止外交關係與吉里巴斯人民和在台留學生無關，基於人道考量，原則上將繼續提供獎學金給64位受獎生，直至本學期結束為止。

太平洋國家索羅門群島與吉里巴斯上週相繼轉向中國，與我國斷交。外交部發言人歐江安今天說明，據統計，目前吉里巴斯在台灣留學生人數共110人，其中領取外交部台灣獎學金學生計有50人，及國合會外籍生獎學金14人，共64人。

歐江安說，台吉兩國終止外交關係，與多數吉國人民及吉國在台灣的留學生無關。因此基於人道考量，外交部原則上將依照往例，繼續提供獎學金給64位吉國受獎生，直至本學期結束為止。

此外，國合會副秘書長李栢浡今天在外交部例會中表示，國合會在吉里巴斯的技術團共5人，負責執行虱目魚苗生產第二期計畫、養豬計畫、營養提升計畫等，斷交後都將儘速撤離，先返台之後再改派其他國家。

另關於國合會2014年提供約2000萬澳幣（約4.9億台幣）的「吉里巴斯Bonriki機場整建計畫」貸款合約，李栢浡今說，國合會提供的是商業性貸款，前7年為利息還款，正式還款期間為2021年9月至2044年3月。目前吉國只需付利息，目前還款情形正常，沒有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法