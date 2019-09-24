「我是台灣人不是中國人」 出家人扛大旗徒步環島宣傳理念

2019-09-24 18:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕徒步環島不稀奇，但出家人扛著大旗宣揚理念就相當罕見，新北市出家人釋佳覺岸，日前徒步抵達屏東縣的交通樞紐枋寮水底寮，所扛大旗上的「我是台灣人不是中國人」標語特別醒目，獨派人士就前來打氣。

新北市著名佛寺的出家人釋佳覺岸，是台灣獨立建國大旗隊新北市的負責人，日前他自己一個人扛著「我是台灣人不是中國人」大旗，徒步22天抵達屏東枋寮，預計在10月份返回新北。

釋佳覺岸一路上的吃住都是接觸方便接待的朋友後前往住宿，有時就在便利商店待久一點，除了吃飯也休息，就是要傳達基本文化教育及台灣意識的理念。

「台灣只有兩種人，一種是認同自己是台灣人的人，而不認同的，就是外國人！」，釋佳覺岸指出，台灣人很矛盾，實際上台灣和中國沒有關係，但卻常被政治人物帶出「兩岸一家親」等等的風向，他強調，台灣只有兩種人，一種是台灣人，不認同的就是外國人。

釋佳覺岸說，由於他是希望以個人理念，從根本上破除台灣及中國的迷思，又因為是政治宣傳鼓勵獨立建立台灣國，所以一路未化緣，大部分也是穿著印著「制憲台灣國」的便服步行。

自由台灣黨幹部丁勇智就住在枋寮鄉水底寮省道旁，受釋佳覺岸精神感動接待其住宿，釋佳覺岸則是在抵達後特別換上袈裟扛著大旗與丁勇智合照，特殊裝扮也引來沿途民眾注目。

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