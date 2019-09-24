好貴！台北馬拉松全馬報名費 5年漲了8成

2019-09-24 17:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北馬拉松報名費越來越貴！台北市議員楊靜宇調閱資料發現，台北馬拉松全馬報名費，從5年前的1000元漲到今年1800元，漲幅高達80％，導致民眾抱怨如此高的報名費他們吃不消，楊靜宇要求體育局應介入協調報名費不斷漲價狀況。

對此，台北市體育局長李再立解釋，主辦單位報名費調漲需市府同意，台北馬拉松報名費已約有3年未漲價，但因台北馬拉松今年獲國際田總的銅牌級認證，要求賽事全程直播，因此增加轉播費，且晶片還需符國際規範，加上基本工資調漲，人事費用增加，市府才會同意調漲報名費。至於研議保證金制度，將找法務局研議適法性。

楊靜宇調閱資料發現，2014年半馬及全馬報名費分別是800、1000元，如今半馬及全馬報名費分別是1300元、1800元，半馬漲幅為62.5％，全馬竟漲高達80％。

楊靜宇表示，收到民眾陳情抱怨，聞名國際的新北市萬金石馬拉松報名費也只收1500元，挑戰賽報名費甚至僅收800元，台北馬拉松今年的主要及合作贊助廠還比去年多8家，報名費卻還貴得離譜，讓民眾難以接受。

除了台北馬拉松報名費越來越貴，楊靜宇還發現市府執行審核申辦路跑作業也很草率，從2016年到今年3月底，經市府核定又取消的路跑活動多達32起，其中有不少累犯，導致民眾權益受損，甚至有拿不回報名費的情形。

楊靜宇要求，體育局應嚴謹審核路跑活動的申辦作業，介入協調報名費不斷漲價的狀況，並盡速研議建立向申辦單位收取活動保證金的制度，主辦單位若取消活動，市府便能用保證金退回參賽者的報名費，避免民眾求償無門。

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