新竹縣明年度總預算編近287億 創縣史新高

2019-09-24 20:00

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府明年度總預算的概算今天出爐，創下縣政發展史上的新高，無論歲出或歲入都編列286億9700萬，比2010年、前縣長鄭永金卸任交給邱鏡淳時的281億元還多。縣府表示，明年總預算的歲出歲入都比今年淨成長21億，主因來自前瞻基礎建設中央補助款和地方自籌款就有17.3億多。縣府另因應其他縣政必要支出如：新建五華工業區污水處理廠、員警增員、消防廳舍改建等費用，就要再約3億元支應。

縣長楊文科說，明年總預算的規模寫下新竹縣有史以來最高的紀錄，但完全沒有新增債務，可見縣府的財務是健全的，這值得慶賀。

縣府表示，新竹縣早年因人口數和相對的各項大型建設不如現在的榮景，直到縣長邱鏡淳上任後，全縣人口不斷成長，在教育、社福及各項基礎建設支出跟著不斷增加，近兩年更因配合前瞻基礎建設及幼托政策推動，歲出歲入規模也就自然水漲船高。

縣府在今年籌編明年度總預算之前，年度總預算規模最大時就在2010年、當年的歲出編到了281億元，歲入則是271億。

邱鏡淳上任後第一年雖比照鄭永金的預算規模，2011年歲出也編到了276億元，但已是他任內的最大值。

因為邱鏡淳後來把還債視為執政的首要課題，他不但因應財政困難，努力借低息的新債還高息的舊債，還把之前有高估歲入歲出的情形用核實編列取代，所以一路下修預算規模，甚至因應財政狀況合理調整、刪除了8大非法定的社福支出。所以他當家的最後2年，歲出、歲入都只剩下230幾億，卸任前則編逾255億給接任者。

楊文科接手後，因恢復月發3000元老人年金、恢復中小學免費營養午餐、加碼補助新生兒營養津貼等，再加上需自籌配合前瞻的地方款，所以追加10億多，使得今年的實際歲出規模是266億多。

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