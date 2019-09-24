護航「挖石油」不是政見！ 孫大千怒轟：黑韓無上限

2019-09-24 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選前多次提到南海挖石油，不過昨（23）日被議員質疑「挖石油的預算編在哪裡」時，韓國瑜卻回嗆「挖石油請問誰說的？」引發軒然大波，連行政院長蘇貞昌都批韓「睜眼說瞎話」！對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千痛批「黑韓」是刻意扭曲韓國瑜的發言內容，不僅是智商的問題，更是人格的問題了。

孫大千今日在臉書PO文表示，要請「黑韓無上限，智商無下限」的朋友回答4個問題。韓國瑜什麼時候把「開挖南海石油」列入政策白皮書當中呢？而韓國瑜市長最初的想法是，結合中央政府和國外資金共同開發南海資源，什麼時候變成了「由高雄市政府主導石油開發」？

孫大千疑問，韓國瑜市長只是在一次政策討論會中，提出「南海資源開發」是可以讓高雄市增加財源的選項之一，為什麼就要把「南海開發石油」直接變成他的政見了呢？孫也說，韓國瑜市長最初想要強調的是，中央政府應檢討礦業法，讓開採地區的地方政府可分配權利金增加地方稅收。這和由高雄市政府編列預算去南海開挖石油，根本就是完全不一樣的事情，為什麼要混淆視聽呢？

孫大千痛批，刻意扭曲韓國瑜的發言內容，只不過是為了要重傷抹黑韓國瑜。這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了！

不過，孫大千臉書底下不少網友紛紛留言痛批「公開說的話不算嗎」、「全台灣都知道他要挖石油」、「摩天輪、迪士尼、F1、也都沒白紙黑字啦」；也有支持者表示「你講那麼多沒用，白痴年輕人根本看不懂」、「這些人都有判讀障礙」、「無聊指控，不用理會」。

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