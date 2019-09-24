就職典禮花費遠超建設規劃！ 高市議員：韓國瑜真的很鬧

2019-09-24 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在他送交議會的施政報告提出四大建設，包括一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，以及一個新材料循環產業園區。不過高市議員邱俊憲卻指出，這四大建設目標規劃費僅100萬元，但光是韓國瑜去年底就職典禮相關花費就超過300萬元，「這四大建設100萬的規劃費是重視還是作交待？真覺得，韓市長『很鬧』」！

邱俊憲今日凌晨在臉書表示，韓國瑜在送交市議會的施政報告中提出4個大建設，白紙黑字清楚寫著要如何打造高雄首富，更稱這些建設都是當務之急；但是預算書中，卻看不到這四大建設相關的預算項目，而在議會說明時只得到韓國瑜一句簡單回應「有編列一百萬的規劃評估費用」。

邱俊憲痛批，在韓國瑜送交議會正式的施政報告中所提的當務之急的建設，高雄市政府居然是尚未經過正式評估及財務規劃的，結果韓國瑜在高雄市議會上會期面對議員質詢時講得頭頭是道、一定要做；到這個會期，又列入送交議會的正式報告中，「這是在開議會的玩笑，還是在開市民的玩笑？還是打造高雄首富對韓而言根本就是兒戲一場」？

邱俊憲表示，也許有人會問，編列一百萬規劃評估費用很好了，還在挑剔什麼？但當初韓國瑜就職典禮相關花費就超過300萬，坐個直昇機去找愛情摩天輪可能興建場地就花了40萬，這四大建設100萬的規劃費是重視還是作交待？「真覺得，韓市長很鬧」！

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