獨家》教師節表揚大會 南投縣長林明溱公然幫韓國瑜拉票

2019-09-24 15:42

〔記者林曉雲、謝介裕、張協昇／綜合報導〕南投縣政府今天上午舉辦「南投縣108年教師節表揚大會」，南投縣長林明溱在頒獎典禮上致詞時，公然用南投縣長的身份，為高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜拉票，有在場老師不以為然向本報爆料，且提出錄音為證，質疑縣長利用縣政府的公務行程，為韓公然拉票，已違反行政中立，且痛批讓教育場合變成選舉場子。

林明溱︰沒有強求縣府人挺韓國瑜

針對教師表揚活動淪為「捧韓」，南投縣長林明溱再度強調，他沒有強求縣府人挺韓國瑜，只希望目前若無明確支持總統候選人的民眾，能多多支持韓國瑜，也希望民進黨不要胡亂插針。

據錄音，林明溱表示，好的不得不推薦一下，如果沒有適當人選的話，這是縣長拜託的，各位做個協助，投票就「蓋一下」，因為他擔任韓國瑜的競選主任委員，所以不得不利用這個機會推薦，但是在這裡不能說太多。

有老師批評，這是一年一度的教師節表揚大會，是縣政府的公務場合，更是教育場合，但林明溱利用縣長致詞時間，做選舉拉票動作，甚至還用縣長身份來拜託教師支持韓國瑜，把尊師重道的教育場合染成政治場合，不僅是場合不分，嚴重違反行政中立，最可惡的是，林明溱知道自己不可以這樣拉票，還講成不得不，他是南投縣長，在場沒有人可以逼他。

南投縣政府今天上午舉辦教師節表揚大會，地點在南島婚宴會館，出席人員是全南投優良資深教師，獲表揚包括師鐸獎3人、杏壇芬芳獎10人、10年38人，20年85人，30年65人，40年有5人，總共有280人，優良教師224人等。

國民黨南投縣長林明溱之前力挺「南投女婿」鴻海前董事長郭台銘競逐總統大位，郭台銘未在黨內初選脫穎而出，改為支持韓國瑜，且擔任韓國瑜南投縣國民黨聯合競選總部主委。

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