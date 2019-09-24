7民進黨、2時力議員上榜高市10大優質議員 國民黨掛零

2019-09-24 15:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高督盟今天公布高雄市第三屆市議會第一個會期的10大問政優質議員，竟然沒國民黨籍議員！高督盟也批評說，韓國瑜任期不到1年就要選總統，國民黨議員竟無1人提出質疑。

根據高雄市公民監督公僕聯盟（簡稱高督盟）公布的10大問政優質議員，共有民進黨籍的李柏毅、邱俊憲、高閔琳、郭建盟、陳致中、黃文益、韓賜村，時代力量的林于凱、黃捷及親民黨吳益政入榜，國民黨議員則全軍覆沒。

高督盟副理事長陳銘彬指出，這10位議員除認真問政（不論總質詢、業務部門質詢、法案審查，皆積極出席與發言），質詢內容也言之有物，獲得評鑑者普遍肯定，有幾位更因針對「重大市政議題」問政，獲得加分。

此外，高督盟也公布列入「待觀察名單」的12位議員，其中9人屬於「嚴重疏於問政」，包括國民黨籍的許慧玉、黃紹庭、方信淵、李雅芬、吳利成、蔡武宏，及民進黨籍的張勝富、鄭光峰，與台聯的吳銘賜。

高督盟強調，許慧玉在口頭總質詢、預算審查、法案審查、部門質詢統統掛0，可說「嚴重失職」；張勝富、黃紹庭、鄭光峰各有3個問政項目掛0，方信淵、李雅芬、吳利成、吳銘賜、蔡武宏則有2個問政項目掛0，

陳銘彬表示，本會期是高督盟進行議員評鑑以來，上榜「嚴重疏於問政」人數最多的一次，令人遺憾！

高督盟指出，另有3人列為第二類「待觀察名單」，都是國民黨籍，包括唐惠美因詐領國內考察費，遭最高法院判刑定讞；陳麗娜未經查證，在政論節目中爆料「韓市長遭國家機器監控」，為社會大眾做出錯誤示範；還有多次主持會議失言、違反「議事中立」的議長許崑源。

高督盟說，本屆高雄市議會國民黨議員過半，針對「韓市長任期不到1年即參選總統」，國民黨議員竟無1人提出質疑，對照上一屆國民黨議員質疑陳菊任期未結束（剩8個月），即出任總統府祕書長，明顯雙重標準，令市民失望。

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