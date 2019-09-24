黃國昌助理飆罵中油處長 本人低調回應

2019-09-24 14:25

〔記者林菁樺／台北報導〕時代力量立委黃國昌國會辦公室今（24日）早傳出咆哮聲，據了解，是中油的公關處處長蔡政成沒將資料帶齊，引發黃國昌的助理不滿，但記者向蔡本人求證，他卻相當低調，只說不清楚此事，並說自己不在現場。

黃國昌國會助理遭爆料，與自家老闆風格相近，今早約10點半左右，在國會辦公室裡對中油的國會聯絡人大聲咆哮，怒吼「想坐就坐是不是，你給我站著！」聲量大到引發周圍辦公室立委與助理聽得一清二楚；而傳出挨罵的事主正是中油的公關處長蔡政成。

記者致電向蔡政成求證，他表示，「抱歉，不太清楚整件事」，「也不是只有我去，還有（中油的國會）聯絡人也都在。」進一步追問蔡本人是否也在現場，他則改口說，「我沒在現場、不太了解。」不過，有知情者表示，現場包括蔡政成有3名中油人員在場。中油發言人方振仁則表示，內部還在進一步了解整件事情來龍去脈。

中油公共關係處有新聞與國會兩大業務，由身為處長的蔡政成掌管，根據了解，蔡政成已擔任處長近2年，年紀約60歲左右。中油屬下對其評價為平時為人和善，並打抱不平指國會助理這樣的作風太惡劣。

熟知中油國會聯絡體系者推測，黃國昌辦公室可能是向中油索取機密文件不成或是未按照程序。

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