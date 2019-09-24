侯友宜參訪越南造鎮 盼新北開發案借鏡

2019-09-24 14:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜赴東協三國市政考察，今天抵達此行最後一站，參訪「胡志明市富美興新都心造鎮案」，了解台灣企業家將沼澤荒野開發為越南先進的黃金區域的歷程。侯友宜表示，將借鏡成功經驗，作為新北市塭仔圳及林口工一重劃區等開發案的學習指標。

胡志明市第七郡富美興新都心堪稱越南的造鎮奇蹟，台灣企業家丁善理在30年前來此投資，並由2位兒子接手經營富美興集團，耗費15年填海造陸、改善地質，將3300公頃的沼澤荒地建設成為越南工商繁榮、生活機能最佳的新市鎮，2013年被《哈佛商業評論》譽為「新興亞洲都市擴張的最佳示範」。

富美興集團總裁丁廣鋐與其兄錩新科技公司董事長丁廣欽帶領侯友宜參訪，丁廣欽介紹，都心區有發電廠、加工出口區及城市基礎設施，並規劃市民友善生活空間，區內綠地與公共空間面積超過40%，還有多所國際學院，包括日本、韓國、南西貢、澳洲及台商子女就讀的學校。

侯友宜表示，看到丁家兄弟團結一心、事業有成，圓了父親的夢，他倍感榮耀。新北市有造鎮或城市整體開發的構想，包括塭仔圳新都心開發案、林口工一市地重劃案等，富美興成功經驗可供新北市政府學習借鏡。

另外，昨晚新北市工業會理事長白文亮與柬埔寨曼哈頓經濟特區總裁楊克誠，簽署合作備忘錄（MOU），期許未來柬埔寨與新北市有更緊密的商業交流與投資合作。

侯友宜9月18日率團前往新加坡、泰國、越南，進行為期7天的市政考察及投資招商之旅，，預計今天晚間返抵台灣。

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