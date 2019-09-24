民眾黨不分區立委口袋名單 傳郭台銘幕僚高虹安也入列

2019-09-24 14:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨22日公布首波區域立委提名人選，接下來預計10月中旬前公布第二波區域立委名單，至於外界矚目的不分區名單，知情人士今天說已分頭徵詢，包括台經院所長孫智麗、女人迷創辦人張瑋軒及鴻海集團創辦人郭台銘幕僚高虹安都是口袋名單。孫智麗今天受訪證實接獲徵詢，並大方說「很樂意」。

在郭台銘宣布不選後，外界專注郭柯合動向，若高虹安點頭納入不分區，象徵「郭柯合」更加緊密。高虹安為永齡基金會顧問，學歷亮眼，為台灣大學資訊工程碩士、辛辛那提大學機械工程博士，擅長大數據分析，知情人士認為，高是不分區立委很好的人選。

台灣民眾黨22日公布首波區域立委8人，遍及台北市、新北市、台中市與高雄市，訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」。知情人士指出，區域立委至少要提名10席，預計10月中旬前會公布第二波名單，目前已徵詢各人選意願，縣市有台南市、高雄市。

而各界關注的台北市第一選區（士林、北投），知情人士表示，不排除由台北市花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅出戰，對上民進黨吳思瑤、國民黨汪志冰及無黨籍李婉鈺。

至於民眾黨不分區立委人選，知情人士坦言，儘管勞動局長賴香伶、副發言人黃瀞瑩意願低，仍一直在討論名單中，目前也有徵詢孫智麗、張瑋軒。

孫智麗受訪表示，9月17日接獲徵詢，此前和柯市長沒有見過面也無交集，自己在財經院主要工作偏向技術規劃，但過去和業界、學界交流過程，讓她對政策也有些想法，因此很樂意接下民眾黨的政策中心主任，並列入不分區名單中，這塊跟她在財經院工作不同。

另外，今傳出民眾黨已成立「選舉策略委員會」，台北市研考會主委余家哲今天受訪證實，包括他在內共9人，其他8人分別為秘書長張哲揚、蔡壁如、民眾黨中央委員張益贍、市府顧問周榆修、北市客委會主委徐世勳、北市畜產公司總經理姚量議、北農董事長秘書董德堉、高雄漢王飯店總裁林富男。

9人也進行系統分工，台北市由張益贍負責、新北市由周榆修、桃竹苗由徐世勳、中彰投由姚量議、雲嘉南由董德堉、高高屏由林富男、宜花東及離島由張哲揚負責，蔡壁如主要負責不分區，余家哲則負責全國選戰策略佈局，如了解國際與國內外情勢以進行時程規劃等。

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