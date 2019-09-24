柯市府同意「大港條款」 時力議員批戒嚴還是模仿中國限娛令

2019-09-24 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕柯市府團隊昨（23）赴議會答詢時，允諾國民黨台北市議員游淑慧、羅智強提案，同意「台北巿政府藝文活動補助及招標辦理須知」草案，也被外界稱作「大港開唱條款」，不僅讓議員「呱吉」邱威傑感嘆，時代力量議員林穎孟今日也在臉書表示，「現在是回到戒嚴了？還是在模仿中國限娛令？」

台北市文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆，昨日於議會答覆時，允諾台北市國民黨議員游淑慧、羅智強之「台北巿政府藝文活動補助及招標辦理須知」草案，合約註明不得違反善良風俗、不得辱罵特定政治立場，堪稱「大港開唱條款」，引起爭論。

對此，林穎孟則在臉書上寫道「這是非常有問題的提議」，甚至文化局和觀傳局長竟然還當場表示贊同，讓她直批「現在是回到戒嚴了？還是在模仿中國限娛令？」表示堅決反對此案，希望文化局和觀傳局即刻檢討。

林穎孟表示，政府「標案」與「補助」是兩種完全不同性質的項目；「標案」目的是為政府服務，而「補助」目的是政府對產業或民間活動的扶植鼓勵。

林穎孟認為，若政府打著「扶植文創」名義，卻實質限制他們的言論自由和表演或創作方式，「那本質就是扼殺創作自由」。

她更舉出導演魏德聖作品《海角七號》以及近期火紅的國片《返校》作為例子，前著一開頭飆罵髒話「違反善良風俗」，後者被眾多韓粉指控妖魔化國民黨、是「辱罵特定政治立場」，那「未來類似電影也不能補助了，而且還不能賣票」。

林穎孟指出，百花盛開的音樂文化，本來就具有對保守政治社會的批判精神，這也是民主國家的驕傲之處。她表示，這些充滿實驗性和批判力的音樂人，多是從非主流的獨立音樂起家，而音樂祭正是獨立音樂的搖籃。此草案不僅讓她痛批「你們真的懂文化和獨立音樂嗎？」也讓她感嘆「這是進步價值光榮城市嗎？」

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