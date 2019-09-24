勇鷹出廠》中華民國空軍國機國造大事紀

2019-09-24 13:16

〔中央社〕國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機今天上午在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度曝光，總統蔡英文親自主持，也登上新機視察、聽取簡報。

以下為國機國造大事紀

--介壽號教練機（民國57年至71年），57年由台灣航空發展中心自行製造的輕型教練機，使用O-320-E2A往復式發動機，截至63年共生產58架，作為空軍官校學生初級飛行教練機，服役至71年除役。

--中型運輸機（61年），61年由台灣航空發展中心自行設計，採高機翼的設計，使用2具T-53-L-701A型渦輪螺旋槳發動機，但因未來兵力需求以自行研發噴射機為目標，最後並未量產，但卻也因此為後續研發噴射機奠定良好基礎。

--中興號教練機（62年至82年），59年由台灣航空發展中心自行設計製造而成，使用T53-701A型發動機，62年首架機出廠並陸續生產55架，空軍官校於65年正式作為飛行訓練機，並在82年除役。

--F-5E型戰機（63年至今），62年與美國簽訂合作生產計畫（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪螺旋槳發動機，共生產242架。63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍然擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

--AT-3教練機（69年至今），由台灣航空發展中心自行研究設計與製作，使用TFE-731-2-2L渦輪扇發動機，首架在69年出廠、共生產63架，空軍官校在74年換裝作為高級飛行訓練使用，服役迄今。

--IDF型經國號戰機（81年至今），由台灣航空發展中心研發自製的高性能防禦戰機，使用2具TFE1042發動機，77年首架出廠，共生產130架，於81年移交空軍使用，主要任務為空對空、空對面作戰，武器系統配備自製天劍一型、天箭二型飛彈，為捍衛台海安全的主力機種。

--AJT新式高教機（106年至今），國防部在105年7月15日舉辦國機國造論壇，向國人宣誓國機國造的決心，並在總統蔡英文的指導下完成產業整合，在106年2月7日正式啟動新式高教機自研自製。

國防部指出，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，未來國防部將以長期規劃全力發展自製戰機、滿足作戰需求，以帶動航空業發展，創造產業效益。

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