真實「返校」 台南啟動不義遺址調查計畫

2019-09-24 12:51

［記者劉婉君／台南報導］電影《返校》以白色恐怖時期為背景，上映後票房亮眼，也掀起討論。而228事件與白色恐怖時期，台南存在多處人權自由受到不當侵犯的遺址，台南市文化局啟動「不義遺址」調查計畫，未來將編製成人權地圖手冊，讓民眾了解台南曾經發生的事。

所謂「不義遺址」係指威權統治時期，國家暴力用以傷害人權的地點，包括政策制定的場所、軍警特務機構所在、政治犯被逮捕處，及後續偵訊、審判、拘禁、執刑、埋骨處等歷史現場。

228事件與白色恐怖事件受害者遍及知識分子、學生、百姓、牧師、僧侶，台南市文化局獲國家人權博物館補助，委託台北科技大學教授鄭麗玲、楊麗祝與長榮大學教授莊惠惇團隊，針對過去的228事件及白色恐怖相關調查、口述訪問等歷史，整理探查不義遺址。

文化局表示，目前已找尋約15個地區與不義遺址有直接、間接關係的地點，未來將結合當地人文歷史與小故事編成人權地圖手冊。例如律師湯德章被公開槍決的民生綠園（今湯德章紀念公園）；228事件後，時任台南縣長袁國欽走避，參議會票選黃媽典為縣長後來黃媽典被當局指為「暴亂首要」逮捕，槍決於新營大圓環；還有關押女性囚犯的台南監獄（今已拆除），以及麻豆事件中，有多位總爺糖廠員工在上班工作，突然被情治人員逮捕帶走偵訊、拘禁、刑求於麻豆分局。

1987年，警備總部台南市文化執行小組突襲基督教台灣教會公報社，將剛從印刷廠運回的1825期《台灣教會公報》及副刊第4期《活路》通通運走，留下一張借閱條，原因為該期公報報導228紀念相關文章；1979年美麗島事件後，白河林仔內教會牧師許天賢在主持慶祝聖誕節讚美禮拜時，被情治單位在無逮捕令的情形下拘捕；佛教開元寺證光法師（俗名高執德）住持於1953年遭逮捕押解保密局，1955年8月30與翁文禮、梁培鍈同時遭槍決。

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