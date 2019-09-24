接下小英台南後援總會長 郭信良：準備好了

2019-09-24 12:57

〔記者萬于甄／台南報導〕蔡英文台南後援總會正式亮相！蔡英文競總決策委員會召集人洪耀福，日前曾南下邀請無黨籍南市議長郭信良擔任後援會總會長，郭信良今在後援會總部宣布接下總會長一職，正式成立後援總會，整合地方里長、基層組織及工商會等，力拚2020總統大選。

郭信良說，近期香港反送中越演越烈，嚴重違反民主精神，讓民眾怵目驚心，加上中國不斷以金錢外交打壓台灣，更讓國人憤怒不平，因此經這段時間的思考，並傾聽各方意見及民意後，決定接下小英台南後援會總會長一職。

郭信良也提到，國民黨最近的作戰方式，似乎隨著韓國瑜聲勢下滑，戰力策略也有受到影響變得較弱，尤其，洪秀柱南下投入立委選舉，藍軍並沒有整合好地方所有戰力，相當可惜。

郭信良強調，總統蔡英文這3年來，在農業、經濟上都有不錯的表現，小英台南後援會今選在台南人口最密集的永康區成立，感謝市議員陳秋萍協助找尋地點，未來會全力協助整合地方基層里長、組織、工商會。

對於整合前行政院長賴清德，郭信良認為，賴清德的想法及做法與他並不牴觸，且賴清德有另一條自己的軌道正在走。另外，被問及是否重回民進黨，郭信良說，一切跟著民意走，現階段做好小英台南後援會總會長一職最重要，「他已經準備好了！」

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