柯文哲很故意？洪慈庸：柯有很多面向，大家不是很理解

2019-09-24 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸今天出席總統蔡英文參訪台中市后里豐興鋼鐵廠的行程，媒體詢問其對台灣民眾黨在其選區提名參選人，柯文哲是不是很故意？洪慈庸表示，「柯市長有很多面向，每個面向可能大家都不太能夠理解」，不是很在意台眾黨推出什麼人，強調莫忘初衷，就是讓台灣更好，讓台灣成為一個正常的國家。

媒體詢問「台灣民眾黨在洪慈庸及林昶佐選區推出參選人，網友批評柯文哲很故意，洪慈庸也這樣想嗎」？

洪慈庸表示，柯市長有很多面向，每個面向可能大家都不太能夠理解，呼籲台民黨「國家利益在政黨利益之前，政黨利益在個人之前」，希望台民黨能就這個共同的理念、想法及方向，一起來合作，讓台灣社會發展更好，這比較重要，至於其在選區推出什麼的人，倒不是那麼關心。

洪慈庸強調，從洪仲丘事件開始，到太陽花學運到現在，我們過去的初衷及理念不能忘記，初衷就是讓台灣更好，讓台灣成為一個正常的國家，這才是未來要去好好思考及努的方向。

另針對蔡英文總統將洪慈庸及陳柏惟列入民進黨聯合競選團隊。洪慈庸表示，國會每一席都非常重要，這次目標希望本土派（即台派）可以獲得過半席次，過去這幾年的改革可以持續下去，不要因這次選舉沒過半而走回頭路，非常感謝蔡總統在這個選區特別支持慈庸競選，並希望蔡總統在第二任時能推出更多改革的政策，我們也會在立法院支持，最主要就是希望捍衛台灣的主權，讓台灣的社會能繼續往前走。

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