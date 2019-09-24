郭台銘適合回鍋鴻海？徐旭東：政治問題太難了

2019-09-24 12:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出2020總統大選，後續動向備受關注。遠東集團董事長徐旭東今天被問到郭台銘是否適合回鍋鴻海？徐旭東說：「政治問題太難了。」

徐旭東今天出席亞東醫院38周年院慶活動，會後受訪時媒體詢問，郭台銘不參選2020總統，以企業家的角度，是否建議郭台銘回鴻海打拚？

徐旭東表示，這個政治問題太難了，並轉頭對一旁的廣達集團董事長林百里說：「可能他還比較懂」，林百里連忙搖頭說了2次：「我不懂。」

徐旭東笑著回應，政治問題不容易回答。

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