柯P評小英論文事件 網發問：亞斯柏格證明和聯考30分考卷呢？

2019-09-24 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文博士學位近日頻遭質疑，府方昨日（23）公開博士論文原件，強調授權國家圖書館公開閱覽。對此，台北市長柯文哲今表示，以他的個性，「我第一瞬間拿出來」。此話一出也引發討論，有網友發文嘲諷，問柯文哲「你第一次大學聯考那張30分的數學考卷在哪裡？」更有網友頻頻敲碗，要柯文哲拿出他「亞斯伯格症的醫生證明」和「智商157的測驗證明」。

總統蔡英文博士學位與畢業論文疑雲風波未息，總統府昨日召開記者會，亮出蔡總統1984年在倫敦政經學院博士論文原稿，蔡總統決定授權國家圖書館將論文公開閱覽，釐清外界疑慮。

柯文哲今日受訪時，被媒體問及有關蔡英文論文近3個月才解封之看法，他表示應該去問民進黨文膽、文化總會秘書長林錦昌，並意有所指表示，以他對民進黨的了解，選戰都有一定步驟。他還說，以他的個性，第一瞬間就會拿出來。

不過，柯文哲此話一出，馬上引發各界討論。有網友就在臉書上評論，問柯文哲「你第一次大學聯考那張30分的數學考卷在哪裡？」還有網友紛紛想問，「亞斯伯格症的醫生證明呢？智商157的測驗證明呢？」不過也有網友表示，聯考考卷拿不到啦，都在大考中心。

柯文哲在先前受媒體專訪時談及，人生第一次失敗是大學聯考，考試失利因此重考考上台大醫學院；柯母何瑞英則回憶，那年數學特別難，他只考了30分。柯文哲也在當選台北市長後第一次公開發言時說，自己有「亞斯伯格」傾向，妻子陳珮琪也多次表示柯文哲的亞斯柏格傾向。

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