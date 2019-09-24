因應敵情威脅 國防部：明年建置遠距精準打擊力

2019-09-24 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明日將到立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部書面報告除提及中國軍事威脅，亦點出我國建軍計畫，除了裝步戰鬥車、新一代巡防艦、防空飛彈等以外，也將結合109年度「建置遠距精準打擊力」、通信指管、偵蒐、電子戰裝備性能提升、機場跑滑道與防護機庫整建工程等新增建案，打造重層防衛與實質嚇阻戰力。

不過，軍方並未明言所謂「建置遠距精準打擊力」的軍備為何。

國防部在報告中表示，為因應敵情威脅，國軍依整體防衛構想與聯合作戰需求，透過模式模擬分析與評估，將人工智慧、無人載具及精準導引武器，納入中、長期建軍規劃。獲得途徑以國內自製為主，國外採購為輔，並藉由技術移轉與合作生產方式，提升國防自主能力。

國防部表示，為遂行「不讓敵登陸立足」之防衛作戰任務，在妥善運用國防資源的前提下，戰力整建以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」之「基本戰力」為基礎，置重點於建立「機動、價廉、量多、快速生產、具可耗性」之不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備與設施整建，以發揮基本及不對稱戰力的根本。

我軍方也提及美國近期對我軍售案，包括M1A2T戰車、人攜式短程防空飛彈、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及F-16V（BLK70）型戰機等5項軍購案，均為國軍爭取多年之軍售案。M1A2T戰車具備強大防護力、機動力及打擊火力等特性，戰場存活率高，在灘岸殲敵階段，為地面防衛作戰所倚靠可恃戰力；F-16V（BLK70）型戰機性能較現役各機種優異，戰術運用更為靈活，獲得後可快速提升空軍整體戰力；人攜式短程防空飛彈、標槍及拖式2B反裝甲飛彈，對強化國軍不對稱戰力，有效維護台海和平及區域穩定，甚具助益。

國防部表示，依照五年兵力整建計畫，賡續籌建陸軍裝步戰鬥車、海軍新一代飛彈巡防艦、空軍防空飛彈系統等基本戰力，以及輕快高效能作戰艦艇、岸置機動反艦飛彈等不對稱戰力，並結合109年度建置遠距精準打擊力、通信指管、偵蒐、電子戰裝備性能提升、機場跑滑道與防護機庫整建工程等新增建案，打造重層防衛與實質嚇阻戰力。

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