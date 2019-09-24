勇鷹出廠》新高教機如何平戰轉換 這點會是關鍵...

2019-09-24 11:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕新式國造高教機「勇鷹」原型機出廠典禮今日登場，預計將取代AT-3高教機、作為部訓機的F-5戰機，成為培育飛官的重要機種。不過，現今AT-3在戰時可以作為輕攻擊機使用，未來「勇鷹」是否也有此用途？知情人士指出，新高教機要搭載武器並不難，但關鍵在於發動機推力以及未裝設後燃器，可能減少其掛載量，能發揮多少戰力有待觀察。

我國新式高教機採用F124-200發動機，而非經國號戰機採用的F125，最大差別在於前者無可超音速巡航的後燃器。但研發單位也稱，新機採用複合式材料減輕重量，使飛行性能提升外，包括航程、滯空能力與滑行穩定度也予以提升。

該人士表示，新式高教機強化了航程、滯空時間等，主要著重訓練用，但未裝設後燃器的發動機，除不能超音速巡航，推力也略遜於IDF經國號戰機。雖然新機掛載武器並非難事，但發動機如同戰機心臟，不見得能夠「十項全能」，能發揮多少戰力也有待商榷，因此，研發單位和軍方仍定調為訓練用途。

另一方面，由於高教機量產時間約3到4年，針對較後期批次，未來是否進行精進、構改？知情人士說，由於此案為「國機國造」案，研製單位有構改、精進的權利，例如洛克希德馬丁生產的F-16戰機，就經歷了多次構改。而在原型機正式測試時，可以了解其性能表現，後續再予以精進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法