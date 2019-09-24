藍委力促「韓朱配」最強組合 綠委吐槽：找人一起輸

2019-09-24 10:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜民調下挫，希望找前新北市長朱立倫搭配拉抬選情，國民黨立委昨全力擁護「韓朱配」，把最強的推出來，民進黨立委則分析，韓的個人風格跟公信力面對很大質疑，副手人選已從韓的買方市場變成賣方市場，要找人來一起輸，打快跌到谷底的選戰不太容易。

近期民調顯示，韓國瑜民調持續落後蔡總統，「韓朱配」才可以縮小差距，國民黨立委吳志揚今在立法院受訪表示，如果可以促成「韓朱配」，國民黨士氣也會大增

吳志揚表示，總統候選人已底定了，副總統候選人如果有重要影響，黨中央應該要積極去了解怎麼樣配法對選情最好，如果「韓朱配」是大家期待的，黨中央要加把勁去促成。

立院國民黨團總召曾銘宗認為，「韓朱配」是最強組合，國民黨要勝選，唯一目標就是下架蔡英文，「我們擁護、全力支持韓朱配」，希望把最強的推出來，韓國瑜恐怕要表現出十足的誠意去勸動朱立倫，一起打這選戰，才有贏的可能，不然輸的機率非常高。

民進黨立委鄭運鵬在立院受訪時則指出，韓國瑜的個人風格、政策跟談話的公信力面對很大質疑，國民黨現在副手搭檔已經從韓國瑜的買方市場變成賣方市場，如何找到願意搭檔的人，可能是現在比較頭痛的問題。

鄭運鵬分析，韓國瑜的聲勢下跌是現在進行式，天上掉下的刀子也不太容易接，國民黨中央跟候選人的心態跟觀察非常明確，要找人來一起輸，一起打這場快跌到谷底的選戰不太容易。

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