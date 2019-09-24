馬英九：台灣有「腦礦」 是老師們的貢獻

2019-09-24 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席第八屆教育大愛「菁師獎」頒獎典禮致詞時表示，暢銷書「世界是平的」作者湯馬斯‧佛里曼（Thomas L. Friedman）曾經告訴他，台灣沒有什麼物產、礦產，卻有一樣別人搶不到的「腦礦」，這就是老師們的貢獻。

在抵達頒獎典禮現場時，面對媒體喊問有沒有拿過前鴻海董事長郭台銘的6800萬元？他頭也不回的步入會場﹔頒獎後離去前，媒體再問他是否過去自己的外交成果被蔡英文總統毀了？與郭台銘的關係現在還好嗎？他只說，「謝謝大家關心」，「過兩天我會演講」，隨即離去。

參加同場活動的台灣教育大學系統總校長吳清基在馬英九之前致詞時，盛讚馬英九當年就任總統時，恢復前總統陳水扁取消的「師鐸獎」，是一位「教育總統」，讓馬英九頗為高興，在緊接著致詞時說，他一來就聽到吳清基說他做了很多好事，「但你（吳清基）還漏了很多事」，包括他擔任台北市長時恢復台北市孔廟入祀偉大的教育家，活化孔廟，並鼓勵來台參加活動的越南、韓國孔廟也一起推動這項作法。

馬英九表示，他在美國留學時，沒有感覺到過去在台灣的教育讓他吃到什麼虧，這就是靠台灣的老師在每一個階段幫他打好的基礎，儘管台灣教育有很多爭議與批評，但老師們絕對有貢獻。

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