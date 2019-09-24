王金平若披橘袍選總統…藍委：馬上開除黨籍

2019-09-24 10:29

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平披「橘袍」參選2020總統變成可能，王昨首度明確表示，對於努力爭取親民黨「門票」參選總統「可以這麼解讀」，親民黨也證實王透過中間人聯繫過親民黨主席宋楚瑜，立法院國民黨團總召曾銘宗今表示，萬一王出來選總統，第一時間就要開除黨籍。

對於王金平可能披「橘袍」參選總統，曾銘宗今在立院受訪表示，還是奉勸王金平留在國民黨內一起打拚，過去很長一段時間到現在，王一直是國民黨最大資產，萬一王真的出來競選，「我們要求第一時間開除黨籍，第一時間馬上處理」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法