金門蛋品檢疫遭質疑 蘇揆批陳玉珍「不懂防疫」

2019-09-24 10:16

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍上午於立法院質詢行政院長蘇貞昌，陳詢問，金門現在沒有禽流感，反觀台灣有，但為何金門的農產品進入台灣需要檢疫？要求農產品從蘇的家鄉屏東北上時，也必須經過檢疫；對此，蘇強調，為了全國人民的安全，對於與中國特別接近、禽鳥可飛抵的地區，我們加強防疫，並批陳「不懂防疫」。

立法院院會上午進行「109年度施政計畫及中央政府總預算案」質詢，邀請蘇貞昌及相關部會首長備詢；陳玉珍質詢時，關心禽流感議題，強調金門現在沒有禽流感，反觀台灣卻有，但為何金門來台的農產品要經過檢疫，「我們沒有限制你們帶來就不錯了」，這種心態就是把金門當成化外之地。

對此，蘇貞昌強調，這是基於「防疫需要」，為了守護全國人民的安全，對於與中國特別接近、禽鳥可飛抵的地區，我們加強防疫，蛋品也加強檢疫。

陳玉珍聞言，怒批這是「防民如防賊」，正確的做法是由海巡署加強巡查，怎麼會在自己國境內設關卡，那以後院長從屏東帶芒果、荔枝上來，也要接受檢查，「屏東也有海啊，全部圍起來」。

蘇貞昌說，他可以理解阿公、阿媽要帶蛋給孫子吃的心情，但他更理解阿公、阿媽絕對不願意給孫子得到禽流感的危險。蘇批評：「妳就是不懂得怎麼防疫」，他沒有生氣，他是對陳玉珍混淆了很多邏輯，覺得很奇怪。

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