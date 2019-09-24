證實答應當副手 黃健庭揭郭台銘退黨、退選原因

2019-09-24 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前宣布不參與明年連署競選總統，不過先前曾外傳郭找了台東縣前縣長黃健庭擔任副手。針對這項傳聞黃在接受雜誌專訪時證實此事，並披露原本沒見過面的兩人是如何搭上線，以及後來郭為何選擇退出國民黨及退出選戰的過程。

據《遠見雜誌》報導，黃健庭近日接受專訪時證實郭台銘有意找的副手確實是他，還說原本兩人從未見過面，反而是郭的幕僚、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤與妻子陳怜燕曾因尼伯特風災先結緣，5月15、16日也安排郭到台東造訪，之後認為郭也許是能跳脫傳統的藍綠政治人物，因此答應幫忙。

不過黃健庭指出，雖然身邊的幕僚著急如何打選戰，但郭台銘一直想複製企業模組，常找各種學者、智庫討論國政，雖然認真，但黃認為治國的人跟打選戰的人才並不一樣，在黃安排郭與中小企業主座談時，郭卻還直言稱「經營企業和經營城市一樣，不能一直講發大財啊」，甚至當著台東人的面說：「如果我當總統，台東不會是我的priority（優先）！」這番話讓黃當場愣住，因為郭一點也不像是一般要來拉票的政治人物，這番性情也讓黃形容郭「他可以是很好的總統，卻是個非常不稱職的候選人。」並為此寫了一波文宣幫郭解釋。

在國民黨內初選輸給韓國瑜後，仍有許多聲音支持郭繼續選，8月中時2人在郭家聚會，郭突然當著許多人的面說「誰說我沒在找副手，那個健庭也在我名單裡面啊。」黃原本以為只是開玩笑，不過就在8月26日時，郭正式邀請黃擔任副手，黃再三考慮後，也在8月底答應出任。

黃健庭說，原先內部共識，郭不會主動退黨，並會看發動連署能否達到百萬人來決定是否參選，但就在登記參選前，先是馬英九在9月11日力勸郭退選，呼籲郭要團結，隔天12日更有31位國民黨大老連署勸郭退選，讓郭非常生氣，因為這些人當中，有一些先前還擔心韓勝算不大，要郭參選到底，結果一轉頭竟又公開一起勸退郭，讓郭氣得當天就宣布退出國民黨。

至於郭為何最終也沒有在退黨後參選，黃健庭則透露有3個原因，其一是郭母前一陣子剛住院住了2個月，讓他覺得想多陪家人；其二則是認為香港抗爭無可收拾，可預見將保送小英（總統蔡英文）；其三則是郭認為台灣的選舉文化無法好好討論政策，政策無人關注，每天都要應付無聊的口水抹黑，也讓他灰心失望。

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